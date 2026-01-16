النفط يتراجع مع تراجع حدة ترامب تجاه ايران

وانخفض سعر ثلاثة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 63.73 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي أربعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 59.22 دولارا للبرميل..وارتفع الخامان إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر هذا الأسبوع وسط الاحتجاجات في وتهديد الرئيس الأمريكي بقصفها، وفقا لوكالة "رويترز".لكن قال أمس الخميس إن حملة القمع التي تشنها على المحتجين قد خفت حدتها مما قلل من المخاوف بشأن احتمال القيام بعمل عسكري قد يسبب اضطرابات لإمدادات النفط.