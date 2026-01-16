الذهب يواصل التراجع بعد تحقيق رقم قياسي قبل يومين

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4598.52 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن النفيس في طريقه لمكاسب أسبوعية بنحو اثنين بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4642.72 دولار يوم الأربعاء، بحسب رويترز.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.5 بالمئة إلى 4601.80 دولار، فيما قال المحلل في كابيتال دوت كوم "بدأ التحرك نحو الهبوط (للذهب) عامة عندما... (تراجعت) احتمالات تدخل بشكل ما في الاضطرابات الاجتماعية في ... ونتلقى بيانات من الولايات المتحدة، وهذا كله يظهر أنه لا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة".ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بعد أن أظهرت بيانات الأمريكية انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تسعة آلاف إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وهو ما دون توقعات عند 215 ألف طلب بحسب استطلاع لرويترز، وارتفاع الدولار يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.