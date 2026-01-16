لماذا لا تخضع السكائر والموبايلات للتعرفة الكمركية؟.. المرسومي يكشف "فجوة" بـ30 مليار دولار

فجوة الاستيرادات (المسجل مقابل الفعلي)أوضح المرسومي أن استيرادات السلعية المسجلة لدى للكمارك (باستثناء إقليم كردستان) بلغت 41.9 مليار دولار عام 2024، منها 39.8 مليار دولار استيرادات غير نفطية.وبحسب المرسومي، فقد بلغت الاستيرادات غير النفطية 25.6 مليار دولار من المنافذ البحرية وهي تعادل 64% من اجمالي الاستيرادات، مقابل 4.9 مليار دولار من المنافذ الجوية و9.3 مليار دولار من المنافذ البرية.وتشكل السلع الواردة من منفذ طريبيل – بحسب المرسومي - 4.189 مليار دولار وبنسبة 45% من قيمة السلع المستوردة من المنافذ البرية والسبب في ذلك يرتبط بالإعفاء الكمركي لنحو 393 سلعة اردنية بموجب الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن عام 2019، فضلا عن منح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره 75% من رسوم المناولة التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية.