وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارا للبرميل

ونقلت وكالة "رويترز" عن رايت قوله: "الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل".وأضاف رايت أن " تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات في تعود ملكيتها للولايات المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي قد وعد في وقت سابق، بأن النفط الذي تسلمته الولايات المتحدة من سيُباع بأسعار السوق. ووفقًا لرويترز، أغلقت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا للبرميل.