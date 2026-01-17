لا ارتفاع ولا انخفاض.. أسعار الدولار في بداية الأسبوع

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم السبت مع بداية الأسبوع.

واستقرت أسعار صرف الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سعر البيع: 148,000 دينار مقابل كل 100 دولار.

سعر الشراء: 147,000 دينار مقابل كل 100 دولار.

