تراجع ملحوظ في أسعار الذهب ببغداد وأربيل.. والمثقال ينخفض 10 آلاف دينار

سجلت أسعار الأصفر في أسواق الجملة بشارع النهر انخفاضاً بواقع 10 آلاف دينار للمثقال الواحد مقارنة بيوم الخميس الماضي:الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21):أسعار الذهب في محال الصاغة تراوحت الأسعار لدى محال البيع بالتجزئة (مع احتساب المصنعية) كالتالي: