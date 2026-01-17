تراجع ملحوظ في أسعار الذهب ببغداد وأربيل.. والمثقال ينخفض 10 آلاف دينار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تركيا تكشف تفاصيل جديدة تخص تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553348-639042363268753528.jpg
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب ببغداد وأربيل.. والمثقال ينخفض 10 آلاف دينار
اقتصاد
2026-01-17 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
325 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، اليوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة
بغداد
وفي
أربيل
، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي.
أسعار الجملة (شارع النهر - بغداد)
سجلت أسعار
المعدن
الأصفر في أسواق الجملة بشارع النهر انخفاضاً بواقع 10 آلاف دينار للمثقال الواحد مقارنة بيوم الخميس الماضي:
الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21):
سعر البيع: 948,000 دينار.
سعر الشراء: 944,000 دينار.
(مقارنة بـ 958,000 دينار يوم الخميس)
.
الذهب العراقي (عيار 21):
سعر البيع: 918,000 دينار.
سعر الشراء: 914,000 دينار.
أسعار الذهب في محال الصاغة تراوحت الأسعار لدى محال البيع بالتجزئة (مع احتساب المصنعية) كالتالي:
الذهب الخليجي (عيار 21): ما بين 950,000 و960,000 دينار.
الذهب العراقي (عيار 21): ما بين 940,000 و950,000 دينار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب ببغداد.. عيار 21 يلامس الـ914 ألف دينار
04:08 | 2026-01-07
الذهب يقترب من المليون دينار عراقي للمثقال الواحد
04:50 | 2025-12-23
تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل هي فرصة للشراء؟
01:23 | 2025-10-21
ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب تسجل 847 ألف دينار للمثقال في أسواق بغداد
03:37 | 2025-12-06
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب ببغداد وأربيل
والمثقال ينخفض 10 آلاف دينار
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شارع النهر
السومرية
العراق
الخليج
المعدن
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع
محليات
34.07%
15:05 | 2026-01-16
امطار وثلوج وانخفاض شديد بالحرارة.. العراق على موعد مع الصقيع
15:05 | 2026-01-16
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
أمن
25.3%
03:42 | 2026-01-16
"الطموا حتى نشوف أخرتها وياكم!".. القبض على مصري في العراق
03:42 | 2026-01-16
مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
22.59%
08:31 | 2026-01-15
مع إغلاق الأسبوع.. انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل
08:31 | 2026-01-15
فليك يفقد صبره ويحسم بقاء مخيب الامال في برشلونة
رياضة
18.04%
15:27 | 2026-01-15
فليك يفقد صبره ويحسم بقاء مخيب الامال في برشلونة
15:27 | 2026-01-15
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
الأكثر مشاهدة
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
عشرين
الزيارات المليونية قوة ناعمة لوحدة العراق - عشرين م٤ - الحلقة ٥٢ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
هنادي وليان
خبايا العناية بالبشرة ما الذي يناسبكِ فعلًا؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٩ | 2025
14:30 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٧ الى ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
Live Talk
الامام الكاظم (ع): ذكرى استشهاد مدرسة الصبر والثبات - Live Talk - الحلقة ٢٠٤ | 2026
10:30 | 2026-01-15
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
مايك السومرية
الشيخ نور الساعدي - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٠ | season 1
15:00 | 2026-01-14
اخترنا لك
دلالات لتوسيع العقوبات الأميركية.. تحركات سافايا مع الخزانة تقلق أصحاب الأنشطة المشبوهة بالعراق
06:42 | 2026-01-17
متوسط إجمالي صادرات العراق النفطي منذ بداية كانون الثاني
06:06 | 2026-01-17
العجز المالي العراقي يتصاعد وإيرادات الدولة لا تغطي الرواتب
03:01 | 2026-01-17
لا ارتفاع ولا انخفاض.. أسعار الدولار في بداية الأسبوع
02:36 | 2026-01-17
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارا للبرميل
00:42 | 2026-01-17
صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً
12:35 | 2026-01-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.