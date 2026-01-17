الدولار يتراجع قليلاً.. سعر "الورقة" فوق الـ147 ألف دينار

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم السبت، مع إغلاق البورصة في واربيل.



سعر البيع: 147,250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 146,250 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 146,750 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 146,700 دينار مقابل 100 دولار.

