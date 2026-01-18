الزراعة تكشف الفرق بين البيض "الأبيض" عن "الأحمر" وسبب اختلاف اسعارهما

وقال مدير قسم مراقبة الأسعار في الوزارة ، ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار البيض برغم تفاوتها بين نوعيه الأبيض والأحمر، إذ وصل سعر البيض الأبيض حاليا إلى 64 ألف دينار للكارتون، مؤكدا توفره بكميات كبيرة في الأسواق المحلية.وأشار الى أن "المحافظات الشمالية تغطي حاجة باقي المحافظات من البيض الأبيض، بسعر يصل إلى ستة آلاف دينار للطبقة الواحدة كحد أعلى"، مبينا أن الفرق في أسعار البيض الأبيض عن الأحمر منه، يعود إلى الوسطاء الذين يطرحون البيض الأحمر بكميات محدودة وبأسعار مرتفعة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ويقول مواطنون ان أسعار طبقة البيض الأحمر وصل الى 7 الاف دينار والأبيض 6500 دينار، لكن بالمقابل يبيع أصحاب المحال كلا النوعين بالتجزئة بواقع 4 بيضات مقابل الألف دينار.وبحسب المختصين فان البيض الأحمر والأبيض لا يختلفان الا باختلاف سلالة الدجاج، اما قيمتهما الغذائية متشابهة، باستثناء احتواء البيض الأبيض على كميات اعلى من زيوت الاوميغا 3.