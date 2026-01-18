بعد اغلاق منخفض امس.. ارتفاع أسعار الدولار مع الافتتاح

وسجل سعر بيع الدولار في الصيرفات 147،500 دينار لكل 100 دولار، مرتفعا بواقع 250 دينارا عن أسعار يوم امس، فيما سجل سعر الشراء 146،500 دينار لكل 100 دولار مقارنة بـ146،250 دينارا لكل 100 دولار يوم امس.