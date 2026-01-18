الذهب يتراجع في بغداد.. سعر المثقال عيار 21 يسجل 945 ألف دينار

وفيما يلي تفاصيل الأسعار المسجلة في الأسواق المحلية:الذهب الخليجي والتركي والأوروبي: بلغ سعر البيع 945 ألف دينار، وسعر الشراء 941 ألفاً.المقارنة السعرية: شهد السعر تراجعاً مقارنة بيوم أمس السبت الذي سجل 948 ألف دينار.الذهب العراقي: سجل سعر البيع 915 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 911 ألفاً.الذهب الخليجي عيار 21: يتراوح سعر البيع بين 945 ألفاً و955 ألف دينار.الذهب العراقي عيار 21: يتراوح سعر البيع بين 915 ألفاً و925 ألف دينار.