مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاحد، ارتفاعاً جديداً مع إغلاق البورصة في واربيل.



سعر البيع 147750 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار.