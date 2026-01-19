أسعار الصرف.. الـ100$ مقابل 148 ألف دينار عراقي

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد مسجلة 147450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، في حين سجلت في تعاملات أمس الأحد 147000 دينار مقابل 100 دولار.أما في محال الصيرفة، فقد ارتفعت أسعار البيع بالأسواق المحلية في ، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.