قفزة كبيرة بأسعار الذهب في بغداد.. عيار 21 يقترب من المليون دينار

سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم المستويات التالية:سعر البيع 965 ألف دينار، وسعر الشراء 961 ألفاً (مقارنة بـ 945 ألف دينار ليوم أمس الأحد).سعر البيع 935 ألف دينار، وسعر الشراء 931 ألفاً.وفيما يخص أسعار البيع في محال الصاغة، فقد شهدت تفاوتاً بحسب المنطقة وأجور الصياغة:تراوح سعر البيع بين 965 ألفاً و975 ألف دينار.تراوح سعر البيع بين 935 ألفاً و945 ألف دينار.