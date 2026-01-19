الصفحة الرئيسية
قفزة كبيرة بأسعار الذهب في بغداد.. عيار 21 يقترب من المليون دينار
اقتصاد
2026-01-19 | 04:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
348 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
سجلت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" ارتفاعاً كبيراً، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة
بغداد
، بفارق يصل إلى 20 ألف دينار للمثقال الواحد عن أسعار يوم أمس.
أسعار الجملة (شارع النهر)
سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر صباح اليوم المستويات التالية:
الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21):
سعر البيع 965 ألف دينار، وسعر الشراء 961 ألفاً (مقارنة بـ 945 ألف دينار ليوم أمس الأحد).
الذهب العراقي (عيار 21):
سعر البيع 935 ألف دينار، وسعر الشراء 931 ألفاً.
أسعار التجزئة (محال الصاغة)
وفيما يخص أسعار البيع في محال الصاغة، فقد شهدت تفاوتاً بحسب المنطقة وأجور الصياغة:
الذهب الخليجي (عيار 21):
تراوح سعر البيع بين 965 ألفاً و975 ألف دينار.
الذهب العراقي (عيار 21):
تراوح سعر البيع بين 935 ألفاً و945 ألف دينار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
