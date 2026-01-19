بين فوضى المنافذ والدعوات لقانون إصلاح شامل.. هل ينجو اقتصاد العراق؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يسقط أمام مستضيفه ريال سوسيداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553527-639044130094582074.jpg
بين فوضى المنافذ والدعوات لقانون إصلاح شامل.. هل ينجو اقتصاد العراق؟
اقتصاد
2026-01-19 | 04:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
247 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
بدأ
العراق
في الآونة الأخيرة يواجه تحديات مالية واقتصادية متزايدة انعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمواطنين، فيما يظل ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية أحد أبرز العوائق أمام تعزيز الموارد الحكومية وتفعيل السياسات الاقتصادية.
وأشار برلمانيون إلى أن أي معالجات اقتصادية لا يمكن أن تكون فعّالة من دون وضع خطة شاملة، تشمل جميع القطاعات المتأثرة، بدءاً من المنافذ الحدودية، مروراً بالوظيفة العامة وملفات العقود والتعاقدات، وصولاً إلى الدعم الحكومي وقطاع النفط، وهو ما دفع إلى الدعوة لتشريع قانون الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يضمن معالجة متكاملة بعيداً عن الإجراءات الجزئية والمتسرعة.
وفي هذا السياق، أكد
النائب
حيدر محمد
كاظم
، أن هناك ما يقارب 20 منفذاً حدودياً غير رسمي يؤثر في الإيرادات
العامة للدولة
، مشيراً إلى أن هذه المنافذ لا تعترف بها
الحكومة الاتحادية
أو حكومة
إقليم كردستان
، وأن الإيرادات الناتجة عنها تذهب إلى جهات خارج إطار الدولة.
وأوضح كاظم أن غياب الرقابة يسمح بدخول مواد غير أصولية وانتشار أعمال التهريب، مؤكداً أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ بتحسين إدارة هذه المنافذ وتطبيق رقابة مركزية صارمة لضمان تعظيم الإيرادات المالية وتحقيق العدالة للمواطن.
من جانبه، رأى
النائب السابق رائد
المالكي
أن الأزمة المالية والاقتصادية أصبحت أكثر وضوحاً بعد جلسة
مجلس النواب
الأخيرة التي خصصت لمناقشة الإيرادات غير النفطية وملف المنافذ غير الرسمية.
وأوضح المالكي أن أي خطوات إصلاحية يجب أن تراعي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون مدروسة بعناية لتجنب أي آثار سلبية على المواطن البسيط أو على الوضع الاقتصادي العام. وشدد على أن التركيز يجب أن ينطلق أولاً من ضبط المنافذ غير الرسمية ومحاربة التهريب والفساد قبل التفكير في رفع التعرفة
الجمركية
أو فرض
ضرائب
جديدة، لما قد يترتب على ذلك من أضرار محتملة.
وفي خطوة عملية لدعم الإنتاج المحلي، اعتبر مستشار
رئيس الوزراء
لشؤون الزراعة،
عبد الأمير
تعيبان الدبي، أن
قرار مجلس الوزراء
بزيادة التعرفة الجمركية خطوة مهمة لدعم المنتج الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الدبي أن هذه القرارات ستساهم في تعزيز إنتاج بيض المائدة والدواجن بأنواعها، إضافة إلى دعم مربي الماشية، مشيراً إلى أن الزيادة في التعرفة لا تعني ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، إذ ستتم معالجة أي تأثيرات محتملة من خلال فتح الاستيراد المركزي للمواد الضرورية مع ضمان دعم المنتج المحلي.
وأشار الدبي إلى أن
العراق
يمتلك مشاريع ضخمة في محافظات مثل
كربلاء
وبابل وواسط، تشمل حقولاً لإنتاج اللحوم والدواجن وبيض المائدة وبيض التفقيس، لكنها توقفت سابقاً بسبب سياسة الإغراق السلعي التي كانت تؤدي إلى بيع البضائع المستوردة بأسعار منخفضة مقارنة بالمنتج المحلي المدعوم.
وأضاف أن وقف الإغراق السلعي سيشجع المنتج الوطني على زيادة الإنتاج وتلبية حاجة السوق من المنتجات الأساسية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم
الاقتصاد الوطني
.
ويجمع الخبراء على أن نجاح الإصلاح المالي والاقتصادي في العراق لا يقتصر على التشريعات وحدها، بل يعتمد على تنفيذ سياسات عملية على الأرض تشمل محاربة الفساد، ضبط المنافذ غير الرسمية، ودعم الإنتاج المحلي. فالتحكم في هذه المنافذ سيمنع تهريب الأموال والسلع، ويزيد من الإيرادات العامة، فيما يضمن دعم المنتج الوطني توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يعدُّ محوراً أساسياً لتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جهة أخرى، شدد المالكي على أن أي تعديل في السياسات المالية يجب أن يكون ضمن قانون واضح ومتكامل، بحيث يشمل كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ويتيح للحكومة مراقبة تطبيقه بشكل صارم. وأضاف أن هذه الخطوة ستمنع القرارات العشوائية أو المؤقتة التي قد تؤدي إلى تحميل المواطن أعباء مالية إضافية دون جدوى أو تأثير إيجابي على الاقتصاد.
ويشير مراقبون إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يكمن في التنسيق بين الجهات المختصة، منها
وزارة المالية
ودوائر
الجمارك
والزراعة والاقتصاد، لضمان أن أي إصلاحات مالية تتوافق مع مصالح الدولة والمواطن معاً. كما أن إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الحوار حول الإصلاحات سيعزز من فاعلية السياسات ويقلل من المخاطر المحتملة على السوق المحلية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اقتصادي: أي حكومة قادمة ستكون مُضطرة لتنفيذ "برنامج التثبيت" لإصلاح الاقتصاد
04:27 | 2025-11-08
المجلس الوزاري للأمن الوطني يوافق على خطة إصلاح القطاع الأمني
14:48 | 2025-11-19
أرنولد يبدأ تقييم شامل للاعبين قبل إعلان قائمة العراق لمواجهتي الإمارات
07:09 | 2025-10-23
هيونداي أو كيا في العراق؟ مقارنة استراتيجية بين الأداء والاقتصاد في سوق معقّد
02:00 | 2025-10-26
بين فوضى المنافذ والدعوات لقانون إصلاح شامل
هل ينجو اقتصاد العراق؟
قرار مجلس الوزراء
الحكومة الاتحادية
الاقتصاد الوطني
إقليم كردستان
السومرية نيوز
وزارة المالية
العامة للدولة
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
دوليات
47.28%
11:22 | 2026-01-18
السيد الخامنئي يوجه رسالة الى السيد السيستاني
11:22 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
محليات
28.51%
11:40 | 2026-01-18
ما هي العطلة الرسمية المقبلة للعراقيين؟
11:40 | 2026-01-18
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
دوليات
13.55%
11:42 | 2026-01-17
بيان نادر وغير مسبوق.. نتنياهو يهاجم ترامب
11:42 | 2026-01-17
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
10.66%
08:33 | 2026-01-18
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
08:33 | 2026-01-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-19
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
من الأخير
الإطار المنقسم يزن كلفة ترشيح المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-01-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
Live Talk
العراق على خريطة المغامرات العالمية - Live Talk - الحلقة ٢٠٥ | 2026
10:30 | 2026-01-18
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
عشرين
الاطار ينقسم بين شيخه ومرشحه! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٣ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
رحال
جلسة فنية مميزة مع أحمد الطيب - رحال م٦ - الحلقة ٢٨ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-17
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
Biotic
تأثير الهرمونات على الجسم - م٤ Biotic - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
حصاد السومرية
ابعاد وخصومات تحاصر حامي الدستور - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤١ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
الهوا الك
راتب الرعاية.. معاناة مستمرّة للمواطن العراقي - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤١ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-16
اخترنا لك
قفزة كبيرة بأسعار الذهب في بغداد.. عيار 21 يقترب من المليون دينار
04:30 | 2026-01-19
أسعار الصرف.. الـ100$ مقابل 148 ألف دينار عراقي
02:53 | 2026-01-19
بعد تراجع الاضطراب الإيراني.. أسعار النفط تتباطأ
00:33 | 2026-01-19
مع اغلاق البورصة.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق
08:33 | 2026-01-18
الذهب يتراجع في بغداد.. سعر المثقال عيار 21 يسجل 945 ألف دينار
04:47 | 2026-01-18
بعد اغلاق منخفض امس.. ارتفاع أسعار الدولار مع الافتتاح
02:49 | 2026-01-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.