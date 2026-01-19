الدولار يستقر بعد سلسلة ارتفاعات.. إليكم أسعار البورصة العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، استقراراً في أسواق العاصمة واربيل، مع الاغلاق.



سعر البيع 148000 ألف دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء 147000 ألف دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع 147550 دينارًا لكل 100 دولار

سعر الشراء 147450 دينارًا مقابل 100 دولار.

سعر البيع 148000 ألف دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء 147000 ألف دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع 147550 دينارًا لكل 100 دولارسعر الشراء 147450 دينارًا مقابل 100 دولار.