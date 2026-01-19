الصفحة الرئيسية
بطاقة 70 الف برميل.. نجاح التشغيل النهائي لمصفى صلاح الدين/3
اقتصاد
2026-01-19 | 08:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
246 شوهد
أعلن وكيل
وزارة النفط
لشؤون التصفية
عدنان محمد
حمود، اليوم الاثنين، نجاح التشغيل النهائي لمصفى صلاح الدين/3 في
شركة مصافي الشمال
بطاقة 70 الف برميل يوميا، ووصول منتجاته إلى المستودعات تمهيداً لتسويقها للاستهلاك المحلي.
وأكد وكيل الوزارة، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لخطط استراتيجية، ورؤية واضحة لقطاع التصفية، لإنشاء
المصافي
الجديدة، وإنجازها ضمن مدد زمنية قياسية، الأمر الذي أسهم في زيادة الطاقات التكريرية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".
وأوضح أن "منتجات مصفى صلاح الدين/3 تُعد مطابقة للمواصفات المعتمدة، إذ ينتج المصفى عدداً من المشتقات النفطية، الذي سيسهم في دعم السوق المحلية وتصدير الفائض منها إلى الأسواق العالمية".
بدوره، قدم وكيل
وزارة النفط
لشؤون التصفية، شكره "لرئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، ووزير النفط على دعمهم الكبير في إنجاز هذا المشروع الحيوي، مشيداً بالجهد الوطني والملاكات الفنية والهندسية لشركة مصافي الشمال، التي واصلت العمل ليلاً ونهاراً لإنجاز هذا الصرح النفطي الجديد والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة التكريرية و النفطية في
العراق
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
