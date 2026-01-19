بطاقة 70 الف برميل.. نجاح التشغيل النهائي لمصفى صلاح الدين/3

وأكد وكيل الوزارة، في بيان ورد لـ ، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لخطط استراتيجية، ورؤية واضحة لقطاع التصفية، لإنشاء الجديدة، وإنجازها ضمن مدد زمنية قياسية، الأمر الذي أسهم في زيادة الطاقات التكريرية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية".وأوضح أن "منتجات مصفى صلاح الدين/3 تُعد مطابقة للمواصفات المعتمدة، إذ ينتج المصفى عدداً من المشتقات النفطية، الذي سيسهم في دعم السوق المحلية وتصدير الفائض منها إلى الأسواق العالمية".بدوره، قدم وكيل لشؤون التصفية، شكره "لرئيس ، ووزير النفط على دعمهم الكبير في إنجاز هذا المشروع الحيوي، مشيداً بالجهد الوطني والملاكات الفنية والهندسية لشركة مصافي الشمال، التي واصلت العمل ليلاً ونهاراً لإنجاز هذا الصرح النفطي الجديد والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة التكريرية و النفطية في ".