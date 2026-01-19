صندوق النقد الدولي يتوقع متوسط سعر النفط خلال 2026

وبحسب تقرير نشره الصندوق اليوم الاثنين حول آفاق الاقتصاد العالمي خلال عامي 2026 و2027، توقع ان يكون سعر البرميل بحوالي 62.13 دولارا، مع ارتفاع طفيف إلى 62.17 دولارا عام 2027.وأشار الصندوق إلى أنه يتوقع انخفاضا إضافيا في أسعار النفط بسبب "ضعف نمو الطلب العالمي مقابل النمو الكبير في المعروض".