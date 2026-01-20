10 آلاف دينار تفصل سعر مثقال الذهب عن المليون

– اقتصادي

تواصل أسعار الذهب بالارتفاع في تزامنا مع ارتفاع أسعار الدولار.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، اليوم بين 980 ألفاً و990 ألف دينار.

كما بلغ سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 950 ألفاً و960 ألف دينار.

