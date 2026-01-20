الدولار يواصل قفزاته.. "الورقة" تقترب من الـ150 ألف دينار

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة وأربيل، مع الإغلاق.



سعر البيع 149000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع 148450 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء 148350 ديناراً مقابل 100 دولار.

