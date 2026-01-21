عالميا.. انخفاض أسعار النفط إثر ارتفاع المخزونات الأمريكية

وتراجعت 79 سنتا أو 1.22% إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. ⁠وخسرت عقود خام غرب الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 1.06% إلى 59.72 دولار للبرميل.وارتفع كلا العقدين بنحو دولار واحد للبرميل أو 1.5% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت كازاخستان الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف يوم الأحد بسبب مشكلات في توزيع الطاقة. وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات اقتصادية قوية في .وقالت ثلاثة ‍مصادر لرويترز إن إنتاج النفط في حقلي كازاخستان قد يتوقف لمدة سبعة إلى 10 أيام ‍أخرى.وقال ‍محلل السوق لدى آي.⁠جي اليوم الأربعاء إن توقف إنتاج ‌النفط في حقلي تنجيز ⁠وكوروليف مؤقت، مشيرا إلى ‍استمرار الضغوط التي تدفع لهبوط الأسعار بسبب الارتفاع المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية إلى ⁠جانب التوتر الجيوسياسي.وتوعد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية في ‌حالة عدم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى سيطرة على جرينلاند، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على أسواق النفط.وقال أمس الثلاثاء إنه "لن يتراجع" عن هدفه المتمثل في السيطرة على .وأظهر استطلاع أولي ‍أجرته "رويترز" اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة من المتوقع أن تكون ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير انخفضت.