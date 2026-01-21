الصفحة الرئيسية
عالميا.. انخفاض أسعار النفط إثر ارتفاع المخزونات الأمريكية
اقتصاد
2026-01-21 | 01:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ طغت توقعات زيادة مخزونات الخام الأميركية على تأثير توقف مؤقت للإنتاج في حقلين كبيرين في كازاخستان، وذلك في ظل ضغوط جيوسياسية ناجمة عن تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية من أجل السيطرة على جزيرة
غرينلاند
.
وتراجعت
العقود الآجلة لخام برنت
79 سنتا أو 1.22% إلى 64.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش. وخسرت عقود خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 64 سنتا أو 1.06% إلى 59.72 دولار للبرميل.
وارتفع كلا العقدين بنحو دولار واحد للبرميل أو 1.5% عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت كازاخستان الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف يوم الأحد بسبب مشكلات في توزيع الطاقة. وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات اقتصادية قوية في
الصين
.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن إنتاج النفط في حقلي كازاخستان قد يتوقف لمدة سبعة إلى 10 أيام أخرى.
وقال
توني سيكامور
محلل السوق لدى آي.جي اليوم الأربعاء إن توقف إنتاج النفط في حقلي تنجيز وكوروليف مؤقت، مشيرا إلى استمرار الضغوط التي تدفع لهبوط الأسعار بسبب الارتفاع المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية إلى جانب التوتر الجيوسياسي.
وتوعد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى سيطرة
الولايات المتحدة
على جرينلاند، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على أسواق النفط.
وقال
ترامب
أمس الثلاثاء إنه "لن يتراجع" عن هدفه المتمثل في السيطرة على
غرينلاند
.
وأظهر استطلاع أولي أجرته "رويترز" اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة من المتوقع أن تكون ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير انخفضت.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
