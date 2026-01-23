عالميا.. ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات ترامب ضد إيران

وزادت لشهر مارس/آذار 35 سنتاً أو 0.55% إلى 64.41 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب الوسيط الأميركي 33 سنتاً أو 0.56% إلى 59.69 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش.وتراجع الخامان بنحو 2% أمس الخميس، وزادت الأسعار بعد أن قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إن لديها أسطول حربي يتجه نحو لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي، وفقاً لـ "رويترز".وقال مسؤول أميركي إن قطعاً حربية تتضمن حاملة طائرات ومدمرات صواريخ موجهة ستصل إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. وإيران هي رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول " " وتعد مصدراً رئيسياً للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.ويتجه خاما وغرب تكساس الوسيط لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6% بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع على خلفية تهديدات ترامب بغزو ، مما أثار مخاوف من زعزعة استقرار التحالف عبر الأطلسي. وهبطت الأسعار أمس الخميس بعد تراجع ترامب عن التهديد بعمل عسكري.