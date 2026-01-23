الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، إلى 98.366 نقطة، بعد أن انخفض 0.58% في الجلسة السابقة، ويقترب من الانخفاض واحدا بالمئة ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ يونيو 2025.وأثرت التحولات الجيوسياسية على المعنويات هذا الأسبوع، إذ صرح الرئيس الأمريكي بأنه ضمن وصول بشكل كامل ودائم إلى في اتفاق مع ، كما تراجع عن تهديداته بشأن الرسوم واستبعد الاستيلاء على غرينلاند بالقوة.وتحمل الدولار العبء الأكبر من قلق المستثمرين في أسواق العملات، حيث تراجعت قيمة الأصول الأمريكية بشدة في بداية الأسبوع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.واستقر اليورو عند 1.1746 دولار وجرى تداول العملة الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3496 دولار ليبقى بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة.