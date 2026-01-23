الفضة تلامس 100 دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق

ويأتي ارتفاع الفضة لمستوى 100 دولار للأونصة مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية، ووسط توقعات بخفض (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.وارتفعت الفضة أكثر من 200 بالمئة منذ تولي منصبه لولاية ثانية في يناير كانون الثاني العام الماضي.وجاءت المكاسب القوية التي حققتها الفضة مدفوعة بالتحديات المستمرة في توسيع نطاق معالجة والنقص المستمر في المعروض في السوق.