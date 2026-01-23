الذهب يقترب من 5000 دولار

وارتفع الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً، مقترباً من مستوى قياسي عند 5000 دولار للأونصة، رغم ما وصفه دان كوتسوورث، رئيس الأسواق في شركة AJ ، بـ"نهاية أكثر هدوءاً لأسبوع فوضوي في الأسواق".وأضاف كوتسوورث أن الذهب واصل التقدم "وسط تردد المستثمرين في التخلي عن أصول الملاذ الآمن تحسباً لأي خطوة مثيرة للجدل قد يقدم عليها ".