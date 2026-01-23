الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك
الذهب يقترب من 5000 دولار
اقتصاد
2026-01-23 | 11:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
516 شوهد
ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الجمعة، لتصل الى مستويات قياسية جديدة، بعد أسبوع مضطرب شهد تراجع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن تهديداته بالاستيلاء على
غرينلاند
وفرض رسوم جمركية جديدة على حلفاء أوروبيين.
وارتفع الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً، مقترباً من مستوى قياسي عند 5000 دولار للأونصة، رغم ما وصفه دان كوتسوورث، رئيس الأسواق في شركة AJ
bell
، بـ"نهاية أكثر هدوءاً لأسبوع فوضوي في الأسواق".
وأضاف كوتسوورث أن الذهب واصل التقدم "وسط تردد المستثمرين في التخلي عن أصول الملاذ الآمن تحسباً لأي خطوة مثيرة للجدل قد يقدم عليها
ترامب
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
اسعار
الذهب
دونالد ترامب
دان كوتس
غرينلاند
دان كو
دونالد
ترامب
ميرك
bell
+A
-A
