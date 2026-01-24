الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في أسواق العاصمة وأربيل، ارتفاعاً مع إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.



سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.