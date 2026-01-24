الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قيادي بالعزم: القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار وخياراته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة

اقتصاد

2026-01-24 | 08:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة
9,100 شوهد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، ارتفاعاً مع إغلاق البورصة مساء اليوم السبت.

بغداد
سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار
سعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أربيل
سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار
سعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
Play
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
Play
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Play
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Play
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
Play
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Play
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
Play
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
Play
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Play
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Play
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
Play
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Play
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22

اخترنا لك
بينها تخص الرواتب التقاعدية والتموينية.. المرسومي يقدم 30 حلاً للأزمة المالية
05:21 | 2026-01-24
الذهب يستقر فوق المليون في العراق.. تحديث جديد لأسعار السوق اليوم
04:37 | 2026-01-24
"رويترز": واشنطن تملك "مفتاح" اقتصاد العراق.. وهكذا تسيطر على عائدات نفط
03:54 | 2026-01-24
الدولار يعاود الارتفاع مجددا.. الـ100$ تلامس الـ150 الفا
02:45 | 2026-01-24
بيتكوين تتجه لخسارة أسبوعية بنحو 5% وسط ضغوط جيوسياسية وتنظيمية
13:33 | 2026-01-23
الذهب يقترب من 5000 دولار
11:37 | 2026-01-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.