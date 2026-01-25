ارتفاع أسعار صرف الدولار بالبورصات والصيرفات

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية ببغداد 148200 دينار لكل 100 دولار، بعد ان سجلت 148 الف دينار يوم امس السبت.وبلغ سعر البيع في الصيرفات 148750 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار.