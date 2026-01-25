تخطى حاجز المليون.. قفزة في أسعار الذهب ببغداد والخليجي يسجل أرقاماً قياسية

شهدت أسواق الجملة في صباح اليوم قفزة في الأسعار مقارنة بيوم أمس السبت:سعر البيع: 1.033.000 دينار للمثقال الواحد.سعر الشراء: 1.029.000 دينار للمثقال الواحد.(مقارنة بـ 1.015.000 دينار يوم أمس السبت).سعر البيع: 1.003.000 دينار للمثقال الواحد.سعر الشراء: 999.000 دينار للمثقال الواحد.تفاوتت الأسعار في محال الصياغة بمناطق المختلفة تبعاً للمصنعية والمنطقة:سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.035 مليون و1.045 مليون دينارسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.005 مليون و1.015 مليون دينار.