قفزة قوية بأسعار الدولار في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الدينار العراقي، في أسواق وأربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة مساء اليوم الأحد.



سعر البيع: 149500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 148500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 149200 دينار لكل 100 دولار

