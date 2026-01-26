الاسطول الأمريكي المتجه الى ايران يضيف مكاسب جديدة لاسعار النفط

وارتفعت 12 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 66 دولارا للبرميل، فيما زاد سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.23 بالمئة إلى 61.21 دولار للبرميل.وسجل كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7 بالمئة ليغلقا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير كانون الثاني، ومن المتوقع وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أمريكية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.وقال الرئيس الأمريكي يوم الخميس إن لديها "أسطول" يتجه نحو لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، حيث طلب من عدم قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي، فيما ردت بانها ستتعامل مع أي هجوم "كحرب شاملة ضدنا".