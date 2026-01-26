أسعار الذهب تصل لمستوى تاريخي جديد

ويقول مختصون ان هذا الارتفاع جاء مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس خلال الفترة المقبلة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، خاصة في والهند وروسيا، إضافة إلى التدفقات الإيجابية نحو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، كما ساهمت المخاوف من التضخم المستمر وضعف بعض العملات الرئيسية في تعزيز جاذبية الذهب كأداة تحوط فعالة ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.وفي سجل سعر غرام الذهب عيار 24 ما قيمته 212,070 دينار، بينما بلغ عيار الـ21 ما قيمته 185,561.