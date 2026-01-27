النفط يتراجع رغم تلكؤ الإنتاج في امريكا

وانخفضت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 65.31 دولار للبرميل ونزل خام غرب الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 60.39 دولار للبرميل.وأشارت تقديرات إلى تراجع الإنتاج في بما يصل إلى مليوني برميل يوميا، أو نحو 15 بالمئة من الإنتاج الوطني في بداية الأسبوع بفعل عاصفة شتوية اجتاحت البلاد مما أدى للضغط على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.وقال ثلاثة مندوبين من أوبك+ إن من المتوقع أن يبقي أعضاء في التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على وقف المجموعة لزيادة إنتاج النفط في مارس آذار وذلك خلال اجتماع يعقد في الأول من فبراير شباط، مع ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض إنتاج قازاخستان من النفط، بحسب رويترز.