LIVE
ودائع مشبوهة ورسالة تحذير.. الخزانة الأميركية تفتح ملف مصرف بغداد

اقتصاد

2026-01-27 | 02:59
ودائع مشبوهة ورسالة تحذير.. الخزانة الأميركية تفتح ملف مصرف بغداد
السومرية نيوزبغداد
في تطور بالغ الخطورة يعيد ملف الامتثال المالي والمصرفي في العراق إلى واجهة الاهتمام الدولي، كشف مرصد إيكو عراق، عن تلقي البنك المركزي بريداً إلكترونياً رسمياً من وزارة الخزانة الأميركية، وتحديداً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يتضمن استفساراً مباشراً بشأن ودائع مالية يُشتبه بارتباطها بعمليات تهريب النفط جرى إيداعها داخل مصرف بغداد.

وذكر المرصد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الرسالة الأميركية أشارت إلى أن أفراداً مطلوبين على خلفية قضايا تهريب النفط قاموا بإيداع مبالغ مالية كبيرة في مصرف بغداد"، لافتاً إلى أن "المعطيات الواردة في مراسلة OFAC تتضمن مؤشرات خطيرة على ضلوع أطراف من داخل المصرف في تسهيل عمليات الإيداع المشبوهة، بما يرقى إلى غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية".
استدعاءات وتدقيق دولي مرتقب
وبحسب مرصد إيكو عراق، فإن "مثل هذه القضايا تُعد من أعلى مستويات المخاطر المالية، وغالباً ما تستوجب إجراءات عاجلة، من بينها استدعاء المدير المفوض للمصرف المعني، وبحضور الشركة الأميركية المتعاقد معها لتدقيق حركة التحويلات المالية، من أجل تتبع مسارات الأموال، والتحقق من مصادرها، والكشف عن أي خروقات لأنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال".
وأشار المرصد إلى أن "ورود إشارات مباشرة من وزارة الخزانة الأميركية بشأن تورط موظفين أو إدارات مصرفية في تسهيل إيداع أموال مرتبطة بتهريب النفط، يمثل جرس إنذار خطيراً بشأن ضعف منظومات الرقابة الداخلية وأنظمة الامتثال داخل بعض المصارف العراقية، ولا سيما تلك التي تتعامل بالدولار الأميركي".
ملف يضع العراق تحت المجهر
مختصون بالشأن الاقتصادي اكدوا أن "هذه القضية تُعد واحدة من أخطر ملفات الامتثال المالي التي قد تضع العراق مجدداً تحت المجهر الدولي، خصوصاً في ظل تشديد الولايات المتحدة رقابتها على حركة الدولار والتحويلات العابرة للحدود، وربطها المباشر بملفات تمويل الأنشطة غير القانونية وتهريب النفط".
وأضافوا ان "أي تساهل أو غموض في التعاطي مع هكذا ملفات قد ينعكس سلباً على سمعة القطاع المصرفي العراقي، ويعيد مخاوف فرض قيود أو إجراءات إضافية على التحويلات المالية، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار النقدي وحركة التجارة".
بيان مصرف بغداد يزيد الغموض
في مقابل أصدر مصرف بغداد بياناً اعتبره مراقبون بالشأن الاقتصادي انه "لم ينفِ بشكل صريح وجود الودائع محل الاستفسارات الأميركية، كما لم يوضح حقيقة الأموال المثيرة للجدل، ولم يعلن عن فتح تحقيق داخلي أو رسمي شفاف بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية".
وتابعوا ان "صيغة البيان زادت من حالة الغموض، وخلّفت انطباعاً لدى الرأي العام بأن المصرف يحاول القفز فوق أزمة آخذة بالاتساع بدلاً من مواجهتها بشفافية كاملة، وهو ما قد يفاقم التداعيات داخلياً وخارجياً".
حساسية الملف أمام واشنطن
وأكد مرصد إيكو عراق في ختام بيانه أن "المؤسسات المصرفية العاملة في العراق، ولا سيما تلك التي تتعامل بالدولار الأميركي، مُلزمة بالالتزام الصارم بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب النفط"، محذراً من أن "حساسية هذه الملفات أمام الولايات المتحدة تجعل أي إخفاق في الامتثال سبباً مباشراً لاتخاذ إجراءات قاسية".

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
Play
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
Play
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
Play
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
Play
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Play
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
Play
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Play
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
Play
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
Play
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
Play
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
Play
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
Play
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
Play
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
Play
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
Play
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
تزامنا مع الدولار.. الذهب يقترب من المليون وربع المليون للمثقال
03:49 | 2026-01-27
بعد القفزات المتسارعة.. خبير يحدد مدى استمرار "تحليق الدولار"
03:42 | 2026-01-27
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
03:10 | 2026-01-27
اغلاق لمدة شهر.. النفط تعاقب "بانزيخانة" تبيع البنزين اعلى من سعره المحدد
02:01 | 2026-01-27
النفط يتراجع رغم تلكؤ الإنتاج في امريكا
00:33 | 2026-01-27
الدولار بـ151 ألفاً.. شلل شبه تام بحركة بضائع وتحذيرات من انهيار اقتصادي
08:50 | 2026-01-26

