أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام

قفزت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء لمستويات كبيرة، حيث وصلت في بعض المحافظات الى 155 الف دينار لكل 100 دولار، وهو رقم لم يسجل منذ حوالي عامين.





وسجلت البورصات في 151 الف دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 152 الف دينار، اما الشراء فبلغ 151 الف و500 دينار لكل 100 دولار.





في تجاوز سعر البيع 155,350 الف دينار لكل 100 دولار، اما الشراء فبلغ 155 الف دينار.



