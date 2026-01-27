بعد القفزات المتسارعة.. خبير يحدد مدى استمرار "تحليق الدولار"

وقال المرسومي في إيضاح تابعته ، انه "بعد تطبيق آلية الاستيراد الجديدة ( الاسكيودا ) وتفعل قانون التعرفة الكمركية تحولت الاستيرادات جغرافيا الى منافذ التي لا تطبق هذه الالية مما أدى الى ضغط كبير على الدولار الموازي لتمويل التجارة مع اذ هناك نحو 2000 حاوية للبضائع تدخل من منفذ لوحده مما أدى الى ارتفاع كبير للدولار في السوق الموازي وتجاوزه لحاجز الى 1500 دينار لكل دولار بالتزامن مع ضغط التجارة مع التي تبلغ مليار دولار شهريا والتي تمول أيضا من السوق الموازي".وأضاف انه "على العموم سيستمر الدولار بالارتفاع الى ان تحصل موازنة بين كلف الاستيراد الى الممولة بالسعر الرسمي للدولار وبين كلفة إدخالها من منافذ كردستان بالسعر الموازي".وقفزت أسعار صرف الدولار في كردستان الى اكثر من 157 الف دينار لكل 100 دولار، بينما بدأت تصل في بين 153 و155 الف دينار لكل 100 دولار، في قفزة لم تسجل منذ اكثر من عام.