تزامنا مع الدولار.. الذهب يقترب من المليون وربع المليون للمثقال

– اقتصادي

تواصل أسعار الذهب بالارتفاع في تزامنا مع ارتفاع الدولار الذي تجاوز الـ150 الفا للـ100 دولار.

وبلغت أسعار مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 1.105 مليون دينار و1.115 مليون دينار.

فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.075 مليون دينار و1.085 مليون دينار.

