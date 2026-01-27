الرافدين يعلن صرف الفوائد المالية لهذه الفئة

وقال المصرف في بيان تلقته ورد للسومرية نيوز إنه "باشر بصرف الفوائد نصف السنوية لحملة سندات إنجاز – الإصدارية الثانية، داعيًا زبائنه من حاملي هذه السندات إلى مراجعة فروع المصرف كافة لاستلام مستحقاتهم".وتابع أن "السندات المشمولة بالصرف هي: سندات فئة (500,000) خمسمائة ألف دينار بعائد سنوي 6.5% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة سنتين وسندات فئة (1,000,000) مليون دينار بعائد سنوي 8.5% يُصرف كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات".وأشار الى أنه "ملتزم بدعم المنتجات وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي".