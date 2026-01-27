بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية

سعر البيع: 153 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 152 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 154 ألفاً و200 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 154 ألف دينار مقابل 100 دولار.