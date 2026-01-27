كردستان: إرسال قائمة رواتب شهر كانون الثاني إلى بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554434-639051180050948761.webp
كردستان: إرسال قائمة رواتب شهر كانون الثاني إلى بغداد
اقتصاد
2026-01-27 | 08:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
199 شوهد
أعلنت
وزارة المالية والاقتصاد
في حكومة
إقليم كردستان
، اليوم الثلاثاء، إرسال قائمة رواتب شهر كانون الثاني إلى
بغداد
.
وذكر بيان للوزارة، "يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، قامت الفرق الفنية في
وزارة المالية والاقتصاد
في
إقليم كردستان
، بإرسال قائمة رواتب شهر كانون الثاني لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان إلى
بغداد
".
وأضاف البيان، "على أن يتم تسليمها يوم الأربعاء إلى
دائرة المحاسبة
في
وزارة المالية
بالحكومة الاتحادية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
اطلاق رواتب هذه الفئة لشهر كانون الثاني الحالي
09:22 | 2026-01-25
هيئة التقاعد تعلن البدء بصرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2026
06:23 | 2025-12-31
التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني
02:34 | 2025-12-31
مالية كردستان تعلن تمويل بغداد رواتب شهر تشرين الأول
04:33 | 2025-12-28
رواتب
كردستان
وزارة المالية والاقتصاد
الحكومة الاتحادية
دائرة المحاسبة
إقليم كردستان
وزارة المالية
بغداد
كانو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
أمن
52.29%
14:15 | 2026-01-26
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
14:15 | 2026-01-26
حالة نادرة مع بداية شباط.. مفاجأت في مناطق عراقية الأسبوع المقبل
محليات
18.32%
11:40 | 2026-01-26
حالة نادرة مع بداية شباط.. مفاجأت في مناطق عراقية الأسبوع المقبل
11:40 | 2026-01-26
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
اقتصاد
15.62%
03:10 | 2026-01-27
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
03:10 | 2026-01-27
المالية توجه دعوة عاجلة تخص سرعة تمويل الرواتب
محليات
13.76%
13:06 | 2026-01-25
المالية توجه دعوة عاجلة تخص سرعة تمويل الرواتب
13:06 | 2026-01-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
اخترنا لك
عالمياً.. الدولار يهبط لأدنى مستوياته في 4 سنوات
09:26 | 2026-01-27
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
08:20 | 2026-01-27
الرافدين يعلن صرف الفوائد المالية لهذه الفئة
06:33 | 2026-01-27
تزامنا مع الدولار.. الذهب يقترب من المليون وربع المليون للمثقال
03:49 | 2026-01-27
بعد القفزات المتسارعة.. خبير يحدد مدى استمرار "تحليق الدولار"
03:42 | 2026-01-27
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
03:10 | 2026-01-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.