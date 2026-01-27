عالمياً.. الدولار يهبط لأدنى مستوياته في 4 سنوات

وانخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بما يصل إلى 0.4% ليبلغ أدنى مستوى له منذ مارس/ اذار 2022، ممدداً خسائره لليوم الرابع على التوالي، ويأتي بعد أسوأ أسبوع للدولار منذ مايو/ ايار.وجاءت أحدث موجة هبوط عقب مؤشرات على دعم أميركي لتعزيز الين المتعثر، ما أعاد فتح الجدل بشأن احتمال تدخل في أسواق العملات لتوجيه الدولار إلى مستويات أدنى مقابل الشركاء التجاريين الرئيسيين.