أسعار النفط العالمية ترتفع بأكثر من 2%

وارتفعت العقود الآجلة لنفط لشهر مارس بنسبة 2.23% مسجلة 67.05 دولار للبرميل عند الساعة 20:05 بتوقيت .أما نفط غرب الوسيط (WTI)، فصعدت العقود الآجلة لشهر مارس بنسبة 2.28% إلى 62.02 دولار للبرميل.يمثل تجاوز برنت لمستوى 67 دولاراً علامة معنوية مهمة، حيث يعد أول اختراق لهذا المستوى منذ 29 سبتمبر، مما يعكس تحسناً في معنويات السوق وتوقعات الطلب العالمي على الطاقة.