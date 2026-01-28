النفط يرتفع قرب الـ68 دولارا بفعل "قلق الامدادات"

وصعدت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 67.85 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 62.74 دولار للبرميل.وأشارت تقديرات المحللين والمتعاملين إلى تراجع الإنتاج الأمريكي بما يصل إلى مليوني برميل يوميا، أو نحو 15 بالمئة، في بداية الأسبوع بفعل العاصفة الشتوية التي اجتاحت البلاد مما أدى للضغط على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء، بحسب رويترز.وأفادت خدمة تتبع السفن (فورتكسا) بأن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من موانئ ساحل بالولايات المتحدة انخفضت إلى الصفر يوم الأحد، كما ان توقف إنتاج في قازاخستان يدعم أيضا ارتفاع الأسعار، وسط توقعات بعودة انخفاض النفط فور انحسار المخاوف بشأن الامدادات، مع توقعات باستقرار النفط حول الـ60 دولار للبرميل هذا العام.