رغبة أمريكية للمشاركة في مشروع طريق التنمية

وقال ان "الحكومة تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من ، وصولاً الى استخدام موقع الجغرافي من خلال (طريق التنمية) والذي يعد المشروع الأهم لبعض الدول ومنها ".وكشف عن "رغبة الأميركية بالدخول في هذا المشروع إلى جانب تلك الدول"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف ان "مشروع (طريق التنمية) عبارة عن خطوط للسكك الحديدية والطرق البرية، إضافة إلى مسارات للطاقة والإنترنت والكهرباء مما يساعد بالوصول إلى استغلال أمثل للنقل لإحداث التنمية".وأكد النجار، أن "(طريق التنمية) سيكون مساراً جديداً بالكامل ينطلق من ويسير خارج المدن مروراً بالصحراء، والمحطات ستكون بأسماء المدن التي يمر بها".وأوضح، أنه "يجري في الوقت الحالي العمل مع الاستشارية لإنهاء تصاميم مخططات إنشاء الطريق الجديد واستكمال الدراسات المتعلقة بالتربة".