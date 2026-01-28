بينها أشجار الزيتون والخيول.. منع ادخال 32 منتجا من كردستان الى باقي المحافظات

وقال مدير قسم مراقبة الأسعار في الوزارة، جاسم، أنَّ "القرار يشمل ثمار المانجو والجوافة والقشدة والتمور، إضافةً إلى النباتات مثل والتفاح الإيراني والعنب والحمضيات، مع استثناء ثمار الأشجار نفسها".وأوضح ان الحظر يشمل أسماك البيرانا، والحيوانات المهدَّدة بالانقراض، والبروتين الحيوانيَّ، واللحم المفروم، والخيول إلّا المستوردة لأغراض البحث والرياضة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار جاسم إلى أنَّ "الطماطم الإيرانيَّة القادمة من لنْ تدخل باقي المحافظات، نظراً لتوفر الإنتاج المحليِّ في ، كما تمَّ فرض منعٍ مؤقتٍ على منتجاتٍ أخرى كالبطاطا، البيض، والباذنجان".وأكّد أنَّ "الإجراءات تأتي ضمن جهود التصدّي للتهريب وضمان سلامة المنتجات وحماية البيئة".