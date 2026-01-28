السوداني: استطعنا استثمار 132 مليون م3 من الغاز المحروق.. وفي 2030 سنصدر المشتقات

وقال في كلمة له خلال للطاقة 2026، وحضره مراسل ، ان "قطاع الطاقة بجميع تفرعاته لم يعد يمثل سوقا تجاريا فقط بل هو عامل مهم لبناء العلاقات السياسية والتنموية بما يحقق منافع التكامل".وأضاف انه "حرصنا على تنمية قطاع الطاقة والتحول به النظام الاحادي الى فلسفة توفير الفرص الاستثمارية في قطاع"، مشيرا الى ان "تطوير قطاع الطاقة هو الاساس لتطوير كل وسائل التنمية".واكد انه "طوال سنوات كانت الثروة الغازية تتعرض لهدر منهجي واستطعنا ان نستثمر نسبة كبيرة من الغاز العراقي بمقدار ١٣٢ مليون متر مكعب"، مبينا انه "حققنا اعلى معدلات انتاج الكهربائية بواقع ٢٩ الف واط واستكملنا اجراءت انشاء محطات توفر ٥٧ الف ميكا واط من الطاقة".وأوضح انه "عملنا على تطوير عمل وإنهاء ملف استيراد المحروقات وعمليات الحرق ستتوقف في 2028، وعام 2030 سيكون عام تصدير مشتقات النفطية".