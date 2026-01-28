مصرف الرشيد يوضح بشأن بيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فروعه في مطارات والنجف والبصرة تواصل العمل، بما يشمل بيع الدولار للمسافرين وفق تعليمات بيع العملة وتقديم الاحتياجات النقدية لهم خلال أيام العطل الرسمية".ودعا المصرف بحسب البيان: "المسافرين إلى مراجعة الفروع المعتمدة داخل المطارات والفروع المخصصة لضمان استلام الدولار بشكل مباشر علما ان البيع بالسعر الرسمي".