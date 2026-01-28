بعد تصريحات ترامب.. الدولار يهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات

وسجل مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس رئيسي لقوة العملة أمام مجموعة من العملات الرئيسية، أكبر انخفاض له منذ شباط الماضي، متراجعا إلى أدنى مستوى منذ شباط 2022.وانخفض مؤشر الدولار أمس بنسبة 1.3% مقابل سلة من العملات بعد تصريحات ، لكنه ارتفع اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% إلى 96.216 نقطة، ورغم الزيادة لا يزال قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات.وتسارعت وتيرة البيع مباشرة بعد تصريحات ترامب للصحافيين في ولاية آيوا عندما سئل عما إذا كان الدولار قد تراجع أكثر من اللازم، ورد ترامب قائلا: "لا، أعتقد أن ذلك رائع. أعتقد أن قيمة الدولار، انظروا إلى حجم الأعمال التي نقوم بها، الدولار يقدم أداء رائعا".وأوضح ترامب أنه "يريد للدولار أن يصل إلى مستواه الطبيعي فحسب، وهو الأمر العادل"، وقارن موقفه هذا بمواجهات سابقة مع واليابان، متهما البلدين بتخفيض قيمة عملتيهما عمدا، قائلا: "من الصعب المنافسة عندما يخفضون قيمة عملاتهم".واعتبر محللون في الأسواق أن هذه التصريحات تمثل ابتعادا واضحا عن شعار "الدولار القوي" الذي التزمت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة من الحزبين، كما أشارت منصة "أكسيوس" إلى أن امتناع ترامب عن تكرار هذه اللغة التقليدية أثار قلق المتداولين.ويأتي هذا الانخفاض الحاد للدولار في إطار اتجاه هبوطي أوسع بدأ عندما كشف ترامب عن أجندته الشاملة للتعريفات العالمية في نيسان 2025.كما تعرض الدولار في الفترة الأخيرة لضغوط إضافية بسبب تعافي الين الياباني وسط تحولات سياسية في ، مع ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل في أسواق العملات من قبل السلطات الأمريكية واليابانية.