الحرس الثوري الإيراني: لدينا خطط تجاه جميع السيناريوهات
المزيد
بعد تصريحات ترامب.. الدولار يهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات
اقتصاد
2026-01-28 | 09:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,244 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
سجل الدولار أشد تراجع يومي له في نحو عام أمس الثلاثاء، حيث انخفض الى أدنى مستوى له في أربع سنوات، وذلك بعد أن رحب الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
علنا بضعف العملة الوطنية.
وسجل مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس رئيسي لقوة العملة
الخضراء
أمام مجموعة من العملات الرئيسية، أكبر انخفاض له منذ شباط الماضي، متراجعا إلى أدنى مستوى منذ شباط 2022.
وانخفض مؤشر الدولار أمس بنسبة 1.3% مقابل سلة من العملات بعد تصريحات
ترامب
، لكنه ارتفع اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% إلى 96.216 نقطة، ورغم الزيادة لا يزال قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات.
وتسارعت وتيرة البيع مباشرة بعد تصريحات ترامب للصحافيين في ولاية آيوا عندما سئل عما إذا كان الدولار قد تراجع أكثر من اللازم، ورد ترامب قائلا: "لا، أعتقد أن ذلك رائع. أعتقد أن قيمة الدولار، انظروا إلى حجم الأعمال التي نقوم بها، الدولار يقدم أداء رائعا".
وأوضح ترامب أنه "يريد للدولار أن يصل إلى مستواه الطبيعي فحسب، وهو الأمر العادل"، وقارن موقفه هذا بمواجهات سابقة مع
الصين
واليابان، متهما البلدين بتخفيض قيمة عملتيهما عمدا، قائلا: "من الصعب المنافسة عندما يخفضون قيمة عملاتهم".
واعتبر محللون في الأسواق أن هذه التصريحات تمثل ابتعادا واضحا عن شعار "الدولار القوي" الذي التزمت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة من الحزبين، كما أشارت منصة "أكسيوس" إلى أن امتناع ترامب عن تكرار هذه اللغة التقليدية أثار قلق المتداولين.
ويأتي هذا الانخفاض الحاد للدولار في إطار اتجاه هبوطي أوسع بدأ عندما كشف ترامب عن أجندته الشاملة للتعريفات
الجمركية
العالمية في نيسان 2025.
كما تعرض الدولار في الفترة الأخيرة لضغوط إضافية بسبب تعافي الين الياباني وسط تحولات سياسية في
طوكيو
، مع ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل
منسق
في أسواق العملات من قبل السلطات الأمريكية واليابانية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
لليوم الثاني على التوالي.. الريال الإيراني لأدنى مستوى له أمام الدولار
12:54 | 2026-01-28
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
08:46 | 2026-01-28
توصيات بتأجيل القرارات الكمركية 90 يوماً وإعادة دراسة "الأمانات الضريبية"
07:29 | 2026-01-28
مصرف الرشيد يوضح بشأن بيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي
04:11 | 2026-01-28
الذهب يواصل الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار السوق في العراق اليوم
03:52 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:58 | 2026-01-28
