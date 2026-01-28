لليوم الثاني على التوالي.. الريال الإيراني لأدنى مستوى له أمام الدولار

وتراجع سعر صرف ، امس الثلاثاء، إلى 1.5 مليون مقابل الدولار الواحد.ويؤدي التراجع السريع إلى تفاقم الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.كما يزيد انهيار العملة من الضغط على ميزانيات الأسر، في اتجاه قد يتفاقم مع تغيير سعر البنزين الذي تم تطبيقه مؤخرا، وفقا لـ"د ب أ".ويأتي هذا بعد مرور شهر على اندلاع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد على خلفية الأزمات الاقتصادية، وفقا لمتداولين محليين في سوق الصرف.وانطلقت الاحتجاجات في يوم 28 كانون الاول 2025 جراء انهيار العملة الإيرانية، وسرعان ما انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.