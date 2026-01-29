عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع مخاوف قصف إيران

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر مارس المقبل بنسبة 1.31% إلى 64.04 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " للشهر نفسه بنسبة 1.21% إلى 69.23 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بنحو خمسة بالمئة منذ 26 يناير الجاري، وبلغا أعلى مستوى لهما منذ 29 سبتمبر 2025.وترتفع الأسعار مع زيادة الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي على لإنهاء برنامجها النووي وذلك بتهديدات بشن ضربات عسكرية وبوصول سفن حربية أمريكية إلى المنطقة.وقال محللون في "سيتي" في مذكرة أمس الأربعاء "أدى احتمال تعرض إيران للقصف إلى تصاعد العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط ثلاثة إلى أربعة دولارات للبرميل".وأضافوا أن المزيد من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع أسعار "برنت" للارتفاع إلى 72 دولارا للبرميل.كما تلقت الأسعار دعما من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام في . وقالت أمس الأربعاء إن مخزونات النفط هبطت بواقع 2.3 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يناير الجاري، مقارنة بتوقعات محللين بارتفاع 1.8 مليون برميل.