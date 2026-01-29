"الرواتب مؤمنة ولكن".. المرسومي يكشف سر تأخر التمويل حتى 29 من الشهر

وأوضح المرسومي أن الرواتب ستُصرف بآلية "التقسيط" وعلى شكل وجبات متتالية، داعياً الموظفين إلى التحلي بالصبر "لأن السيولة غير متوفرة حالياً"، مبيناً أن البلد يعاني من أزمة سيولة، كما أن إيرادات النفط لم تصل بعد أو أنها غير كافية لتغطية فاتورة الرواتب بالكامل، مشيراً إلى أن ما يجري اليوم ينسجم مع تحذيرات سابقة كان قد أطلقها بشأن الوضع المالي.وفيما طمأن المرسومي الموظفين بأن "الرواتب مؤمنة" من الناحية التمويلية، إلا أنه استدرك قائلاً: "لن تُصرف في مواعيدها المعتادة.. الأمر يتطلب بعض الصبر".ويأتي هذا الحراك المالي في وقت لم تُطلق فيه الرواتب حتى اليوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر، على الرغم من أن عملية الصرف تبدأ عادةً في الفترة ما بين العشرين والخامس والعشرين من كل شهر، مما تسبب بموجة استياء واسعة في أوساط الموظفين والمواطنين على حد سواء.