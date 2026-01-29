مصرف الرشيد ينفي طلب تحديث البطاقات للمتقاعدين

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ينفي المعلومات المتداولة حول طلب المصرف من المتقاعدين تحديث بطاقاتهم أو تسجيل بصمة العين مجددًا".دعا المصرف: " جميع المتقاعدين الى ضرورة الحذر من المواقع والصفحات الوهمية التي تنشر معلومات مضللة"، موضحاً أن "المصادر الرسمية للمصرف هي الصفحة الرسمية فقط للحصول على أي تحديثات أو تعليمات".وتابع أن "أمان عملائه ومتقاعديه يمثل أولوية قصوى"، محذرا "من الانسياق وراء الشائعات أو الرسائل المشبوهة".